Bilecik'te TIR devrildi, sürücü öldü
Bilecik Bozüyük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 18.04.2024 - 03:21 Güncelleme: 18.04.2024 - 03:24
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya-Bozüyük kara yolunda Erhan Ç. (64) yönetimindeki TIR, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Erhan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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