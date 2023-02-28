Bezelye Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Bezelye Saklama Yöntemleri

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Buzlukta Bezelye nasıl saklanır?

Bezelyeleri buzlukta saklamak için aslında fazladan bir işleme tabi tutmaya gerek yoktur. Eğer mevsiminde taze, kabuğuyla olan bezelyeleri temin edebilirseniz bezelyeleri kolayca buzluğa atabilirsiniz.

Bunun için önce kabuklu bezelyeleri iyice yıkayıp toprağından arındırın.

Daha sonra kuruyan bezelyeleri kabuklarından ayırın. Kabukların birleşim noktalarından parmağınızla bastırarak bezelye kabuklarının kolayca sağlayabilir ve içerisindeki bezelyeleri ayıklayabilirsiniz.

Ayıkladığımız bezelyeleri bir kabın içinde biriktirin. Ayıklayıp kaba doldurduğumuz bezelyeleri bir defa daha yıkayın.

Bezelyeler kuruduktan sonra bir tüketimlik porsiyonlara ayırıp buzdolabı poşetlerine doldurun.

Poşetin içine bir pipet yerleştirin ve kenarlarını poşete dolayarak hava almayacak şekilde sıkın. Pipet dışarıda kalan tarafından poşetin içindeki havayı çekerek boşaltın. Havası boşalan poşetleri tekrar hava almasına engel olarak pipeti içinde çıkarıp ağzını sıkıca bağlayın.

Hazırladığınız poşetleri bir buzdolabı poşetine daha koyarsanız dolap içindeki farklı kokuların birbirine geçmesini engellemiş olursunuz.

Eğer temin ettiğiniz bezelyeler çok taze değilse veya bezelyeleri aldıktan sonra birkaç gün bekledilerse o zaman bezelyeleri buzluğa atmadan önce şoklamanızı öneririz.

Bezelye Buzluğa Nasıl Konur?

Bezelye her hangi bir işlem yapılmadan doğrudan buzluklarda saklanabilir. Fakat bezelyelerin tazeliğinden emin değilseniz veya renkleri soluk görünüyorsa bezelyeleri buzluğa atmadan önce şoklamanızı öneririz. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Öncelikle bezelyelerimizi üzerindeki toprağı arındırmak amacıyla güzelce yıkayın.

Yıkadığınız bezelyeler iyice kuruduktan sonra kabuklarından ayıklayın. Bu işlem için bezelye kabuklarının birleşim yerlerine parmağınızla bastırın ve kabukların açılmasını sağlayın. Bezelyelerin orta kısımlarından bastırırsanız kabuklar daha rahat açılacaktır.

Ayıkladığınız bezelyeleri bir kez daha yıkayın ve bir kenarda yeterli büyüklükte bir tencerenin içinde su kaynatın.

Yıkadığınız bezelyeleri kaynar suya armadan önce başka bir kabın içinde buzlu soğuk su hazırlayın.

Bezelyeleri kaynar suya atın. Bu işlemde amacımız bezelyeleri pişirmek değil. Bezelyeler kaynar suyun içinde yalnızca 2 dakika kalmalı. Bu esnada bezelyelerin renklerinin hafif değiştiğini fark edeceksiniz.

Kaynar sudan aldığınız bezelyeleri suyunu süzdürerek hiç beklemeden buzlu soğuk suyun içine atın. Bezelyeler soğuk suda 3 dakika, soğuyana kadar beklemeli.

Bezelyeleri soğuk sudan aldıktan sonra temiz bir havlu veya kağıt havlunun üzerinde kuruması için bekletin.

Kuruyan bezelyeleri tüketiminize uygun miktarda porsiyonlara ayırın.

Porsiyonlara ayırdığınız bezelyeleri kilitli poşetlere doldurun ve içerisinde hava kalmayacak şekilde ağzını kapatın.

Hazırladığınız bezelyeleri buzluğa atabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk