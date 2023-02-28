Antep Fıstığı Nasıl Yetişir? Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Antep Fıstığı Nasıl Yetişir?

Antep fıstığı kendi ağacının meyvelerinden yetiştirilir. Bu ağacın krem renginde olan kabuğunun içinde bordo ve yeşil renklerle kaplı meyvesi bulunur. Antep fıstığı ağacı yapısı itibarıyla iklim ve sıcaklık değişimlerinden fazla etkilenmez. Sadece nemli iklimlerde verim düşük olur. Antep fıstığı ağacı yaklaşık olarak 10 metreye kadar büyüyebilir. İklimsel olarak incelendiğinde antep fıstığı yazların sıcak ve kuru olduğu iklimleri sever. Soğuğa karşı da oldukça dayanıklı olan antep fıstığı ağacı kışların görece soğuk ve kuru olduğu yerler de yüksek verim verir. Toprak yapısı olarak derin, tınlı ve kısmen kireçli diyebileceğimiz toprak yapılarında gelişir. Kök yapısı kuvvetli olan bu ağaç çöl bitkisi olmasından dolayı da topraktaki tuz oranına karşı toleranslıdır. Toprağın iyi drene edilmiş olması önemli bir detaydır. Şimdi antep fıstığı yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığını inceleyelim.

Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Antep fıstığı yetiştiriciliği uzun yıllar alan ama sonrasında yüksek bir getirisi olan bir süreçtir. Yetiştiriciliğe başlamadan önce bahçe kurulacak alanın ağacın büyüme yapısı göz önüne alınarak en ve boy oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Antep fıstığı ağacı hem tohumdan hem de fidandan yetiştirilebiliyor.

Tohumdan yetiştirme:

Sonbahar mevsiminde 3 tane anaç tohum toprağa ekilir.

Bir yıl sonra gelişim göz önüne alınarak en iyileri bırakılır. Diğerleri bahçeden sökülür.

Kuraklığa dayanıklı olan fidan bir diğer adıyla çöğürlerin gelişme duruma göre dördüncü yıldan sonra aşılanması gerekiyor.

Bu çöğürlerin yaz aylarında 2 kez sulanması gerekmektedir.

Aşılamada olumsuz sonuçlar alınabildiği için tohumdan antep fıstığı yetiştirmek önerilen bir yöntem değildir.

Tüplü fidanla yetiştirme:

Antep fıstığı fidanı ekilecek çukurların sıra arası ve sıra üstü mesafelerinin 8-10 metre olması ideal olandır.

Çukurlar açıldıktan sonra içerisine yanmış ahır gübresi eklenir.

Tüplü fidanlara hafif bir kök budaması yapılarak bu çukurların içine dikim gerçekleştirilir.

Dikim işleminden sonra mutlaka can suyu verilmelidir.

Antep fıstığı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken püf nokta ise; erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkiler üzerinde oluşudur. Bu durum da yabancı tozlaşmaya sebep olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek adına her dişi ağaca oranlı olarak erkek ağaç dikilmelidir.

Antep fıstığı sonbaharda kasım ayının birine ve ikinci haftalarından itibaren; ilkbaharda ise bölgenin durumuna ve rakıma göre nisan ayının son haftasına kadar ekilebilir.

Antep Fıstığı Türkiye'de Yetişir Mi?

Antep fıstığı ağacı Ortadoğu kökenli bir ağaçtır. Bu sebeple Türkiye’de de Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt illerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Antep fıstığı Türkiye için ekonomik yönü büyük olan kuruyemiştir. Yukarıdaki illerden Gaziantep’in fıstık yetiştiriciliğinde yeri büyüktür. Diğer yandan antep fıstığının yetiştiği bölgenin özellikleri ve yağ oranına göre farklı çeşitleri vardır. Bunlar Tekin, akıncı, barak yıldızı, halebi, Siirt, İran gibi çeşitlerdir.

Antep Fıstığı Ne Kadar Sürede Yetişir?

Antep fıstığı yetiştiriciliği uzun soluklu bir süreçtir. Ortalama olarak antep fıstığı ağacı dördüncü ya da beşinci yılından itibaren meyve vermeye başlar. Genç yaştaki ağaçlarda yaklaşık olarak ağaç başına 2,5 ila 5 kg arasında taze meyve alınabilir. Ortalama verime ise 7 ila 10 yıldan sonra ulaşılabilir.

Antep Fıstığı Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Antep fıstığı yazların uzun, sıcak, kurak ve nemsiz geçtiği kışların da görece olarak kuru ve soğuk geçtiği iklimlerde ideal olarak yetişir. Diğer yandan kış soğuklarının -15o derece ve altına düşmesi durumunda bitki zarar görebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk