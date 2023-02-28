Domates Nasıl Yetiştirilir? Domates Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Bu arada bugün dünyanın dört bir tarafında 9 bin çeşit domates yetiştirildiğiniz biliyor muydunuz? Peki şimdi konumuza dönelim: Domates nasıl yetiştirilir? Domates Türkiye’de yetiştirilir mi? Domates nasıl bir iklimde yetişir? İşte domates yetiştirmek ile ilgili her şeyi ve püf noktalarını sizler için araştırdık.

Domates Nasıl Yetiştirilir?

Domates, anavatanı Güney Amerika olan bir sebzedir. İlk yetiştiricilerinin de Meksikalılar olduğu tahmin edilmektedir. Domates güneşi seven ve sıcak ve ılıman iklim sebzesidir. İki çenekli ve otsu bir bitki olan domatesin kazık şeklinde bir kök yapısına sahiptir. Tüylü bir yaprak yapısına sahip olan domatesin çiçekleri sarı renkte açar. Daha sonra bu çiçekler küçük yeşil domates halini alır ve bol güneş ışığında da kırmızı rengine dönüşür. Günümüzde farklı tipte ve boyutlarda yaygın olan kırmızı rengin yanında pembe, sarı, turuncu, mor, beyaz ve siyah renkte domatesler de bulunmaktadır. Domatesi bahçede, saksıda ya da yıl boyunca serada yetiştirmek mümkündür.

Domates Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Domates yetiştiriciliği öncesinde bir takım hazırlık süreci gerektiren bir işlemdir. Domatesi tohumdan yetiştirmek isterseniz şubat ayından mart ayının sonuna kadar domates tohumlarını ekmeniz gerekmektedir. Bunun için küçük saksılara ya da viyollere ekim yapılabilir. Bu tohumlar sıcak ve güneş alan bir yerde tutulmalıdır. Toprak sürekli nemli bırakılmalıdır. Çimlenen domates tohumları 4-6 cm boyutuna geldiğinde ekilmelidir. Domates verimli ve humus açısından zengin topraklarda daha iyi yetişir. Bu sebeple ekim yapılmadan önce ekilecek alan iyi hazırlanmalı, toprak organik kompostla zenginleştirilmelidir. Peki hangi ayda ekim yapılmalıdır? Havalar iyice ısınmaya başladığından toprak da tam anlamıyla ısındığında ilkbahar aylarında ekim yapılmalıdır. Burada birkaç püf nokta vermek yerinde olacaktır:

Domates bitkisinin domates kurdu, tırtıl, sinek gibi birtakım zararlıları vardır. Bunun önüne geçmek için çaprazlama ekim yöntemi önerilmektedir. Yani domates fidelerinin aralarına fesleğen, reyhan, kadife çiçeği gibi bu zararlıları uzaklaştıracak başka bitkiler ekilmelidir.

Bir diğer püf nokta ise toprak mutlaka malçlanmalıdır. Bu hem ayrık otlarının çıkmasını önleyecek hem de sulama ihtiyacını azaltacak ve toprağı nemli kalmasına yardımcı olacaktır.

Domates toprağın durumuna bağlı olarak 5- 7 günde bir sulama yapılmalıdır.

Domates Türkiye'de Yetişir Mi?

Domates sıcak ve ılıman iklimleri seven bir bitkidir. Bu sebeple Türkiye iklim olarak domates yetiştirmeye oldukça uygundur. Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde çokça yetiştirilmektedir. Türkiye 2022 verilerine göre 12,8 milyonluk domates üretimiyle dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Domates Ne Kadar Sürede Yetişir?

Domatesin uygun iklim ve sıcaklık koşullarına göre yetişme süresi farklılık göstermektedir. Ortalama olarak Mayıs ayında ekilen domates fideleri 60-80 günlük bir sürede yetişir. Havaların sıcak ve ılıman olduğu yerlerde Kasım ayına kadar domates hasat edilebilir.

Domates Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Domates sıcak ve ılıman iklimlerde daha iyi yetişmektedir. Soğuk havalardan hoşlanmaz. Domatesin yetişmesi için havanın 18 ila 27o derece dolaylarında olması gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk