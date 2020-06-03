Sertbaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 Mart'ta yayımlanan tebliğ çerçevesinde bez maske ihracatına ön izin şartı getirildiğini anımsattı.
Daha sonra ihracatçıların talebi üzerine 12 Mayıs'ta yeni bir kararla çok kullanımlık dokuma ve örgü bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacağının duyurulduğunu vurgulayan Sertbaş, bu tarihten sonra tekstil fabrikalarında bez maske mesaisinin hızlandığını dile getirdi.
- "Türkiye'den bez maske talebi artacaktır"
Hibe karşılığı normal cerrahi maske ihracatının da serbest bırakıldığını aktaran Sertbaş, bu alandaki dış satımın katlanarak artmaya başladığını kaydetti.
Dünya bez maskenin pazarının yaklaşık 2 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ifade eden Sertbaş, şöyle konuştu:
"Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık bir maske ihracatımız var. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu bez maske oluşturuyor. Bütün dünya cerrahi maskeden kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'den bez maske talebi artacaktır. 2 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan bu sektörde 100 milyon dolarlık ihracat rakamlarına çok rahat ulaşabiliriz. Yeni dönemde ilk hedefimiz 100 milyon dolarlık bez maske ihracatı. Bu rakama da ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu süreçte Uzak Doğu ülkelerinden normal siparişlerin gitmesi zorlaşacak."
- "Avrupa ülkelerinden yoğun talep var"
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bez maske ihraç eden firmanın yönetim kurulu başkanı Toygar Narbay da belirlenen kalite kriterlerine göre üretim yaptıklarını dile getirdi.
İlk bez maske ihracatını Hollanda'ya gerçekleştirdiklerini belirten Narbay, "Özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun talep var. Ancak diğer ülkeler de istiyor. Amerika'dan da bugün talep geldi. Uzak Doğu'da satış organizasyonları için çalışmalara başladık. Türkiye'nin tekstildeki rakibi Çin ve salgın döneminde bu ülkeye karşı olumsuz bir yaklaşım var. Yurt dışındaki bağlantılarımızla yaptığımız görüşmelerde bunun yükseldiğini de gördük. Birçok firmanın Çin'deki siparişlerini kaydırmak için girişimlerde bulunduklarını, araştırma yaptıklarını biliyoruz. Alternatiflerin başında da Türkiye geliyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!