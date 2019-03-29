Hışım, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükseldiğini, İstanbul'u ziyaret eden yabancıların sayısında ise yüzde 24'lük artış yaşandığını ve bu rakamın 13 milyon 433 bini aştığını anımsattı.

Bu yıl yabancı turist sayısında yüzde 15 civarında artış beklendiğini aktaran Hışım, erken rezervasyonlarda yüzde 20'yi aşan yükseliş olduğunu, Türkiye'yi 2019'da turizm açısından çok iyi bir yıl beklediğini bildirdi.

Hışım, Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Beyoğlu'nu ziyaret eden turistlerin sayısında da ciddi bir artış olduğunu bu rakamın son yıllarda göre 2018'de zirve yaptığını ifade etti.

Beyoğlu'nun, 40 bini aşan yatakla İstanbul'un bu alanda en yüksek kapasitesine sahip ilçesi olduğunu aktaran Hışım, ilçede her bütçeye uygun, alternatifi yüksek otellerin hizmet verdiğini bildirdi. Hışım, Taksim ve Talimhane'de 4-5 yıldızlı, Harbiye'de 5 yıldızlı, İstiklal Caddesi'ne paralel ve yan sokaklarda 2-3 yıldızlı, Tarlabaşı ile Dolapdere gibi bölgelerde de hotel ve pansiyonların bulunduğunu anlattı.

KIŞ SEZONUNDA TARİHİ DOLULUK ORANI

Hışım, Beyoğlu'nda bu kış döneminde şimdiye kadar olmayan bir şeyin gerçekleştiğini belirterek, "2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğini kapsayan 6 aylık kış sezonunda otellerin doluluk oranı yüzde 80'i aştı. Bu oran kış sezonu için tarihi bir zirve. Bu güzel gelişmeyi ilk kez görüyoruz. Şehir otellerinde kış sezonunda bu rakamları görmek çok ama çok zor." diye konuştu.

Öncelikle yüksek döviz nedeniyle otellerin uygun fiyatlı olmasının bunda etkisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2013 Gezi olayları öncesinde 120 avrolara kadar çıkan ortalama gecelik konaklama bedeli şu anda 55-60 avro dolaylarında. Bunda son 2 yıla kadar yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle turistin gelmemesi önemli bir etken. Ayrıca artan kur fiyatlarının da etkisi var. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ciddi turist akını var Bayoğlu'na. Turistler, Taksim ve İstiklal'i boydan boya geziyorlar, en çok buraları seviyorlar. Gelen turistler sadece konaklamakla kalmıyor İstiklal'den alışveriş de yapıyor. Çünkü kur nedeniyle fiyatlar onlara çok avantajlı geliyor. Ayrıca güvenlikle ilgili herhangi bir sıkıntının olmaması da turistleri ciddi teşvik ediyor."

"YAZ SEZONU İÇİN REZERVASYONLARDA YÜZDE 50 ARTIŞ VAR"

Nizam Hışım, şu anda geçen yılın aynı dönemine göre yaz sezonu için erken rezervasyonlarda yüzde 50 artış olduğunu belirterek, "Yazın doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaşmasını bekliyoruz, veriler onu gösteriyor. Ayrıca bizi sevindiren diğer olay turist çeşitliliğinin artması. Erken rezervasyonlarda ciddi bir çeşitlilik artışı var. Avrupalı turistin Beyoğlu'na geri döndüğünü göreceğiz." dedi.

Otel fiyatlarının Türkiye genelinde uzun süredir artış göstermediğini, durumun Beyoğlu'nda da geçerli olduğunu kaydeden Hışım, son dönemde fiyatlarda başlayan artışın bu sene içinde hızlanacağını ve gecelik konaklama bedellerinin 100 avroya yaklaşabileceğini söyledi.

Yeni otel yatırımları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Hışım, herkesin rastgele otel açmaması ve ilgili kamu kurumlarının bunun önüne geçmesi gerektiğini savundu.

Hışım, "Bizim amacımız Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da söylediği gibi turist başına düşen geliri artırmalıyız. Bu da ancak yatırımların disipline edilmesi ve ruhsatların belirli aralıklarla verilmesine bağlı. İstanbul'da halihazırda otel sorunu olmadığını görüyoruz." dedi.

"ÇİNLİ TURİST GETİRMELİYİZ"

Hışım, nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Çin'den yurt dışına çıkan turist sayısının yıllık ortalama 130-140 milyon olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu rakamdan sadece 400 bin düzeyinde pay alabildiğini, bunun yüzde 0,3'e tekabül ettiğini söyledi.

Bu konuda çalışma başlatılması gerektiğini dile getiren Hışım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, Çinli turistten çok rahat bir şekilde yüzde 1 pay alabilir. Bu da 1,4 milyon rakamına denk gelir. Yani mevcut Çinli turisti 3,5 kat artırırız. Çinli turistler 12 ay boyunca yurt dışına çıkıyor. Beyoğlu'nda tarihi eser, yeme-içme, din turizmi gibi çeşitli enstrümanlar mevcut. Çinliler Türkiye'ye gelip buradan aktarmalı olarak Avrupa'ya gidiyor. THY ile Beyoğlu'ndaki oteller ortak bir kampanya yapabilir. İşletmeler yatak kapasitesinin yüzde 1'ini bedavaya verse, THY de Çinli turisti maliyetine getirse, buraya ayaklarını alıştırsak hem turist sayımızı hem de gelirimizi artırırız. Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başına düşen ortalama harcaması 700 doların altındayken Çinli turistler 2 bin dolar harcıyor."



