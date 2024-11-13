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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu'nda laf atma ve park yeri kavgası | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda laf atma ve park yeri kavgası

        İstanbul Beyoğlu'nda iki kişi arasında park yeri yüzünden kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopaların konuştuğu kavgada tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kasımpaşa'da da iki kişi, bir kadına laf attığı iddiasıyla kavga etti. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:11
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          Beyoğlu'nda park yeri yüzünden iki kişi tekme ve sopalarla birbirine girdi. Olay, 6 Kasım Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi

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          DHA'nın haberine göre aynı sokakta oturan iki kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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          Taraflar, sopalarla birbirine saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda sesleri duyan vatandaşlar, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Tarafların yaralandığı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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          Öte yandan kavga eden 2 kişinin birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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          KADINA LAF ATINCA ORTALIK KARIŞTI

          Kasımpaşa'da 8 Kasım Cuma günü yaşanan bir diğer olayda ise iki kişi, bir kadına laf attığı iddiasıyla kavga etti. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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