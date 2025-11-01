Beyoğlu'nda caz günleri başlıyor

Beyoğlu Caz Festivali, Beyoğlu'nun tarihsel ve kültürel dokusuna yerleşmiş mekânlar, sokaklar ve toplulukları, 14–15–16 Kasım tarihlerinde cazın ve doğaçlama müziğin çevresinde yeniden bir araya getirecek. Yenilikçi ve samimi performanslarla cazın canlı ve kolektif doğası Beyoğlu’nun gündelik hayatına karışırken; tamamlayıcı paneller, atölyeler ve seminerlerle mahalle, bu yıl da hem sahne hem de izleyici olarak yaşayan bir aktöre dönüşecek.

Festivalin kolektif ruhunu bireysel üretim süreçleriyle; uluslararası diyaloğu ise yerel yeniden keşiflerle buluşturan; caz ve çağdaş doğaçlama müziğin diliyle yazılan bu anlatının ikinci bölümü, herkesi onun bir parçası olmaya davet ediyor.

Beyoğlu’ndan Dünyaya: Beyoğlu Emerging International (BEI)

Yarının headlinerlarını İstanbul’a taşıyan küratöryel program Beyoğlu Emerging International (BEI), farklı ülkelerden yükselen genç sanatçıları özenle tasarlanmış samimi sahnelerde müzikseverlerle buluşturuyor. Program, Beyoğlu’nu kendi sosyo-kültürel reflekslerine ve tarihine yakışır biçimde yeni üretimlerin kalbi hâline getirmeyi hedeflemekte. Türkiye’de ilk konserlerini gerçekleştirecek bu projeler arasında; Fransa’dan Adèle Viret, Norveç’ten tuvahalseband, Birleşik Krallık’tan Knats ve Almanya’dan Immerweiter yer alacak. Beyoğlu Caz Eskiz Uluslararası keşiflere olduğu kadar yerel yeni üretimlere de öncelik veren festival, Eskiz programı ile yapım-aşamasındaki albümlere alan açıyor.

Eskiz’de müzik, tamamlanmış bir ürün değil; gelişen ve evrilen bir süreç olarak ele alınıyor. Müzisyenler birer saatlik yapım-aşamasındaki setlerini çalarken, seyircinin tepkileri, ortamın enerjisi ve anın ruhu üzerinden paha biçilmez bir geri bildirim alanı doğuyor. Semtin bir atölyeye dönüştüğü bu projede, raflarda bekleyen ya da gün yüzü görmeyen eserler yok. Yerel sahneden MİMİC ve Berke Hartabaş Trio’nun performanslarını ağırlayacak Eskiz, dinleyiciyi hem bir “odak grup” hem de yaratımın aktif bir parçası hâline getiriyor. REKLAM Festivalin bir diğer odağı ise uluslararası Konuk Sanatçı Programı. Programda her yıl bir sanatçının Beyoğlu’na davet edilerek festival günlerinin ötesine taşan uzun soluklu bir üretim süreci yürütmesi hedefleniyor. Programın bu yılki konuğu, New York merkezli İsviçreli sanatçı Maria Grand. Grand, süreç boyunca yerel müzisyenlerle birlikte stüdyo seansları yapacak, mahalleyi ve şehri keşfedecek; bu karşılaşmalardan doğan yeni eserlerini festival kapsamında gerçekleşecek özel bir performansta dinleyiciyle paylaşacak.

Festivalin ikinci edisyonun en özel konuklarından biri Norveç’ten geliyor. Jan Bang ve Erik Honoré tarafından kurulan PUNKT Festivali, doğaçlama kültürünü müzik teknolojileriyle buluşturan eşsiz formatıyla, dünyanın en özgün caz ve remiks festivallerinden biri olarak Beyoğlu’na konuk oluyor. Performansların önce “orijinal konser” olarak icra edilip, ardından kaydedilen bu konserin “PUNKT Canlı Remiksi” şeklinde ikinci kez sahnede dönüştürüldüğü bu benzersiz yapıda, yerel caz sahnesinin güçlü isimlerinden Tamer Temel’in müziği Norveçli ekip tarafından anlık olarak yeniden şekillendirilecek. Sosyal Bir Festival İlk senesinde Beyoğlu’nun en sosyal ve öğrenci dostu festivallerinden biri olarak öne çıkan Beyoğlu Caz Festivali, “Ulaşılabilir İyi Müzik” mottosuyla ikinci yılında da özgün, paylaşım odaklı bilet modelleri geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Öğrenci Dostu Bilet Sistemi ile, tüm biletli etkinliklerin üçte biri ücretsiz olarak öğrencilere ayrılacak. Kişi başı bir biletle sınırlı olacak ve etkinlik kapasitesine göre sayıca değişiklik gösterebilecek bu kontenjan, Urban Kafe’de kurulacak Beyoğlu Caz Festival Ofisi’nden, festival günleri boyunca 12.00–16.00 saatleri arasında teslim alınabilecek.

Ekibin Beyoğlu, caz ve festivaller üzerine yürüttüğü araştırmalar, düşünce yazıları ve festival sürecine dair sayısız detayı içeren festival fanzini; mahallenin köşelerinde Mette Rasmussen, Maria Portugal, İmer Demirer, Barış Ertürk, Ceren Temel ve daha birçok ismin katılacağı özel performanslar; Sisters Music Chain ve Jen Music kolektifleriyle ortak etkinlikler; paneller, atölyeler ve seminerlerle zenginleşen bütüncül programıyla ikinci Beyoğlu Caz Festivali, 14-15–16 Kasım’da Beyoğlu’nda...