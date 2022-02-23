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Bestemsu Özdemir: İlişkideki kriterim 'adam' olması!

Oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İlişki konusunda mutlu olamıyorum" diyen Özdemir, Hülya Avşar'ın, "Sosyal medyayı aktif kullanan sevgili istemiyorum" sözleriyle ilgili "Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olması" ifadelerini kullandı

23.02.2022 - 13:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz gün Mizalle'nin yeni koleksiyonun tanıtıldığı lansmana katılan isimler arasında, oyuncu Bestemsu Özdemir de yer aldı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, dekolteli kombiniyle ilgili "Farklı giyinmeyi seviyorum. Sosyal medyadan birçok yorum alıyorum ama çoluğum çocuğum olmadığı için umursamıyorum. Artık sosyal medya çok kirlendi." dedi.

  • "İLİŞKİ KONUSUNDA MUTLU OLAMIYORUM"

    29 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Gitmiyor." yanıtını verdi. Bestemsu Özdemir, daha sonra "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması. Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum." ifadelerini kullandı.

  • İLİŞKİDEKİ KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

    Özdemir ayrıca, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler bana göre değil." şeklindeki açıklamalarının hatırlatılmasının ardından şunları söyledi:

    Bence Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olsun, 'insan' olsun.

  • "ADAMA YAZIK, 3 AYDIR İLİŞKİM VAR!"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda adı şef Yağız İzgül ile anılan Bestemsu Özdemir, "Yağız benim sevgilim değil, hiç olmadı. Biz arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu." ifadelerini kullanmıştı.

    "Adama da yazık, benim yaklaşık 3 aydır bir ilişkim var." diyen Özdemir, "Şu an cicim aylarındayız." şeklinde konuşmuştu.

  • "ONUN ADINI BİLE ANMAYALIM"

    Ünlü oyuncu, daha önce 'Yağız İzgül' sorularına, "Şu an hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil." yanıtını vermekle yetinmişti.

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