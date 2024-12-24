Beslediği boğanın saldırısında öldü

Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti
Tunceli'de Besime Ayyıldız, beslediği boğanın saldırısı sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Tunceli'de Besime Ayyıldız (64), beslediği boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Atadoğdu köyünde meydana geldi. Hayvanlarını beslemek için ahıra giren Besime Ayyıldız’a, zincirini koparan boğa saldırdı.
Ayyıldız, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayyıldız, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayyıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Besime Ayyıldız'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.