Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Fransa'dan ortaya bir iddia atıldı. France Football' da yayımlanan haberde, Beşiktaş'ın Ligue 2'de Lorient forması giyen Jimmy Cabot ile ilgilendiği duyuruldu.

Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu başarılı performansla Marsilya'nın da ilgisini çektiği belirtildi.