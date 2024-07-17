Beşiktaş'tan yerli atağı: Emirhan Topçu ve Can Keleş...

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Kadrosuna son olarak Ciro Immobile'yi katan Beşiktaş, gözünü yerli takviyelere çevirdi. Yerli rotasyonunu artırmak isteyen siyah-beyazlılar, stoper için gündemine Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu alırken sağ kanada ise Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

İKİ OYUNCU İLE DE GÖRÜŞMELER OLUMLU Beşiktaş'ın iki oyuncu ile yaptığı görüşmeler de olumlu geçerken gözler kulüplerine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Can Keleş için kulübü Fatih Karagümrük'e teklif yaptı. İstanbul ekibi, farklı taliplerin de olduğunu belirterek teklifi değerlendirmeye aldı.

RİZESPOR İLE TEMAS KURULACAK Beşiktaş, Emirhan Topçu için ise Rizespor ile bu hafta masaya oturmayı planlıyor. Oyuncu ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi ile de bonservis pazarlıklarına başlayacak. 23 yaşındaki futbolcunun 1 sezonluk sözleşmesi bulunuyor.