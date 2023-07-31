Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 yıldız için sıcak gelişmeler
Beşiktaş'ta transferde hareketlilik sürüyor. Kartal, Alex Oxlade-Chamberlain için girişimlerini sürdürürken Messias için de Milan'dan yanıt geldi. Öte yandan stoper için hedefteki isimlerden olan Tormena'da da flaş bir gelişme yaşandı. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...
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Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı.
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Siyah beyazlılar, orta sahaya takviye yapmanın peşinde.
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TRT Spor'un haberine göre; Alex Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor.
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Siyah beyazlı kulüp, İngiliz oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.
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29 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler sürüyor.
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TORMENA'DA SICAK GELİŞME!
Beşiktaş'ın stoper bölgesi için bir süredir gündeminde olan Bragalı Vitor Tormena'da sıcak bir gelişme yaşandı.
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Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 27 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak üzere.
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Sözleşmesinde son seneye girecek olan Tormena için Türkiye'den taliplerin olduğu da aktarıldı.
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Tormena için Beşiktaş'ın temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.
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MESSIAS İÇİN MILAN'DAN YANIT
Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın İtalkyan ekibinden bir diğer hedefi ise Junior Messias...
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Sözleşmesinde son senesine giren Brezilyalı oyuncu için temaslar başlarken Beşiktaş 1 milyon Euro'luk teklif yaptı.
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İtalyan ekibinin kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı bildirilirken görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.
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