Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamasını bekleyen Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlamasına dair çalışmalar da devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; oyuncu satışı konusunda siyah-beyazlılarda 3 isim öne çıkıyor: Enzo Roco, Domagoj Vida ve Adem Ljajic...
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde bu 3 isme gelecek tekliflere göre ayrılığa onay verecek. Bu satışın gerçekleşmesi halinde elde edilecek gelir, yeni sezon öncesi yapılacak takviyeler ve maaşlar için kaynak olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle mali konularda daha da sıkıntılı bir döneme giren Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışıyla krizi azaltmayı hedefliyor.
ROCO BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Beşiktaş'a 2018-2019 sezonunun başında gelen ve 3 yıllık imza atan Enzo Roco'nun ilk 2 yıl 1.4 milyon Euro olan maaşı, son sezonunda 1.5 milyon Euro olacak. Şilili oyuncu, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.
ADEM DE YENİ MACERAYA SICAK
Kartal, Torino'dan geçen sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan 1 milyon 250 bin Euro ücretle kiraladığı Adem Ljajic'in bu sezon başında 6.5 milyon Euro ödenerek bonservisi de alınmıştı. Siyah-beyazlılara bonuslarla birlikte 3 milyon Euro civarında maaş maliyeti olan Boşnak yıldız, bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Yönetim gelecek resmi teklifleri beklerken Ljajic'in de maaş konusundan taviz verip yeni bir maceraya atılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
EN PAHALISI VIDA
Beşiktaş'a 2017-2018 yaz transfer sezonunda bonservis bedeli olmadan gelen Domagoj Vida ise takımda en çok kazanan isim konumunda. Bonuslar hariç Beşiktaş'tan 3.3 milyon maaş alan Hırvat yıldızdan indirim konusunda da net bir yanıt alınmış değil. Premier Lig ekipleri başta olmak üzere pek çok talibi olduğu konuşulan Vida için sezon sonunda gelen teklifler masaya yatırılacak.
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