Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor.

Başkan adayı olmak isteyen isimler, üyelerden 250 imza toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci başkan Serdal Adalı'nın Divan Kurulu'na 600'ün üzerinde imza ile gideceği öğrenildi.

Adalı'nın adaylığını açıklaması bekleniyor.

Yönetim kurulu listesi için çalışmalarına devam eden Ahmet Nur Çebi’nin de 450'nin üzerinde imza topladığı belirtildi.

Fikret Orman’ın aday olmayacağını tekrarlamasının ardından Çebi’nin de adaylığını açıklaması bekleniyor.

Başkanlık için kolları sıvayan bir başka isimse İsmail Ünal...

Ünal'ın da 350’nin üzerinde imza topladığı gelen haberler arasında.

250 imzaya çok yaklaşan Hürser Tekinoktay'ın da dilekçesini Divan Kurulu'na teslim ederek aday olması bekleniyor.