Beşiktaş'ta Romain Saiss'e yeni talip!
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Romain Saiss için Fransız basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.
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Siyah-beyazlılarda ocak ayından bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Romain Saiss hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Faslı stopere talip olduğu iddia edildi.
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Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lens'in, savunmanın liderliğini Saiss'e vermek istediği belirtildi.
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Fransız ekibi transfer için girişimlerini hızlandırırken, 33 yaşındaki Saiss'in de Lens'e gitmek istediği ifade edildi.
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Beşiktaş'ın Faslı futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
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Haberde ayrıca, Saiss ile Fransa'dan Lille ve Arap Yarımadası'ndan bir takımın ilgilendiği de öne sürüldü.
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Saiss için daha önce nabız yoklayan Marsilya'nın ise şu anda Saiss transferi için geri planda kaldığı vurgulandı.
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Beşiktaş'ın geçen sezon Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Saiss'ın siyah-beyazlı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.