Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

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Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

Beşiktaş'ta yönetim, Çalımbay'la görüşüyor Haberi Görüntüle

Yenilgi sonrasında Rıza Çalımbay, yönetimin kadro dışı kararını da alan açıklamalar yapınca yönetim olağanüstü olarak toplandı.

MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe ve Alanyaspor'a mağlup olarak galibiyet hasreti 3 maça çıkan siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz."