Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        43
        Galatasaray
        GS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        24
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        MKE Ankaragücü
        MKE
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetim, Rıza Çalımbay'la görüşüyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yönetim, Rıza Çalımbay'la görüşüyor

        Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta yönetim, Nevzat Demir Tesisleri'nde Rıza Çalımbay ile görüşüyor. Görüşmede takımın kötü gidişatı ve saha dışı meseleler masaya yatırılıyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 22.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta yönetim, Çalımbay'la görüşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu’nda üst üste 3 maçtan da puansız ayrıldı.

        Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay müsabakanın ardından flaş açıklamalar yaparken yönetimin aldığı kadro dışı kararına da göndermede bulundu.

        Kötü gidişatın sonlanmaması ve son gelişmelerden sonra yönetim de olağanüstü olarak toplandı. Siyah-beyazlı kulübün idarecileri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Rıza Çalımbay ile görüşüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Habertürk Anasayfa