Beşiktaş'ta neşter bekleyişi!

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Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye evinde 3-0 mağlup olan Beşiktaş, zirvenin de 14 puan gerisine düştü. Mağlubiyetin yanı sıra sergilenen kötü performans taraftarın tepkisini çekti. Dev maçta hiç varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, penaltı haricinde rakip kaleye şut çekemezken Tüpraş Stadyumu'ndaki lig derbilerinde yenilmezliğine de elveda dedi.

KADRO DIŞI VE RIZA ÇALIMBAY... Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay da çöküşe şimdilik derman olamazken radikal kararların alınması gündeme geldi. Beşiktaş Futbol Takımı'nda ilk olarak kadro dışı kararları gelebilir. Yönetimin teknik direktör Rıza Çalımbay konusunu da değerlendireceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Çalımbay, eski başkan Ahmet Nur Çebi tarafından göreve getirilmişti. 1 sezonluk anlaşma yapılan Çalımbay'ın kontratında yeni yönetimin göreve gelmesi halinde 2 haftalık karar opsiyonu bulunuyordu.