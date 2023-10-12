Beşiktaş'ta Igor Tudor iddiası!

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Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz'ın yardımcılıklarına Hırvat antrenörler Hari Vukas ile Toni Modric getirilmişti.

Bu hamle sonrası Hırvat basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basınından Germanijak'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Igor Tudor ile görüşüyor.

Haberde; 45 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçmesinin an meselesi olduğu aktarıldı.

Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran Tudor, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam, Hajduk Split, PAOK, Udinese ve Hellas Verona'da görev yaptı.