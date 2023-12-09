Beşiktaş'ta derbide Gedson Fernandes ve Umut Meraş sakatlandı

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide 2 sakatlık yaşandı.

Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika içinde kendini denedi.

İki kez sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar oyuna geri dönen Gedson, 3. kez kendini yere bıraktıktan sonra oyundan çıkmak istediğini iletti.

37. dakikada kenara gelen Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.

45+5. dakikada ise Umut Meraş sakatlandı. Maça iki kez kendini yere bırakan Umut'un sakatlığının ardından sağlık ekipleri oyuna dahil oldu ve Umut'un oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti.

Umut Meraş oyundan çıkamadan derbide ilk yarı sona erdi.