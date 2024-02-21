REKLAM advertisement1

Beşiktaş’ta bir kişi iş yerinde başından vurulmuş olarak bulundu. Olayda iddiaya göre, sabah işe gelen çalışan, kıraathane sahibi İsmail Karabıyık'ı (43) yerde hareketsiz yatar halde buldu.

DHA'nın haberine göre haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Sağlık ekipleri başında silah girişi bulunan Karabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. REKLAM

Olayı haber alan İsmail Karabıyık’ın yakınları iş yerinin önüne geldi. Gözyaşlarına boğulan ve ne olduğunu anlamaya çalışan yakınlardan biri baygınlık geçirdi. Ölen kişinin oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Oğlumun arkadaşıydı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İş yerinde ölü olarak bulunmuş" dedi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.