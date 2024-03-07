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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüştü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüştü

        Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'in Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek ile sportif direktörlük pozisyonu için bir süre önce görüşme gerçekleştirdi. Ancak Özek, Leverkusen'de lig şampiyonluğu ve ardından da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak için siyah-beyazlılara teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:50
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        Beşiktaş onunla görüşmüş!
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        Beşiktaş, Almanya'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'de, Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olan Devin Özek ile bir süre önce sportif direktörlük pozisyonu için görüşme gerçekleştirdi. Bayer Leverkusen Spor Genel Müdürü Simon Rolfes'ın yardımcılığını da üstlenen 28 yaşındaki Özek, şimdilik bu teklife teşekkür etmiş durumda. Devin Özek'in bu kararı almasında ise Leverkusen ile Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşama isteğinin etkili olduğu öğrenildi.

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