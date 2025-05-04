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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş penaltı kaçırdı, Fenerbahçe penaltı bekledi! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş penaltı kaçırdı, Fenerbahçe penaltı bekledi!

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı ancak Gedson penaltıdan faydalanamadı. Ardından gelişen pozisyonda Fenerbahçe, En-Nesyri ile penaltı bekledi fakat hakem devam kararı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:55
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        Beşiktaş kaçırdı, Fenerbahçe penaltı bekledi!
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        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı. Rashica'nın kullandığı kornerde İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği top, Talisca'nın koluna geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğunu değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

        Hollandalı VAR hakemi Richard Martens, penaltıyı inceledikten sonra onayladı. Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı.

        Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

        FENERBAHÇE'DE PENALTI İTİRAZI

        Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltının ardından gelişen pozisyonda Fenerbahçe, 37. dakikada bir pozisyonda penaltı bekledi.

        Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

        Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.

        Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü.

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