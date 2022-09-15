Süper Toto Süper Lig'in 7.haftasında Beşiktaş İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maç futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç ile ilgili en çok Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak gibi aramalar yapılıyor? İşte haberimizin detayları...