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        Haberler Magazin Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile Diletta Leotta evlendi - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile Diletta Leotta evlendi

        Alman kaleci Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta hayatlarını birleştirdi. Çift, geçtiğimiz yıl anne - baba olmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:06
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          Son olarak İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen Loris Karius, uzun süredir aşk yaşadığı spor spikeri Diletta Leotta ile evlendi.

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          Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift dünyaevine girdi.

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          2018'de Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

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          Diletta Leotta'nın adı bir dönem Can Yaman ile anılmıştı.

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