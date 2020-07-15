Yeni sezonda bütçesini daraltmayı planlayan ve maliyeti düşük isimlere yönelen Beşiktaş'ın transfer gündemine yeni bir isim geldi. Gana basını, CSKA Sofya'dan ayrılan Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a imza atacağını duyurdu.

Football Ghana'da yer alan habere göre CSKA Sofya'yla olan sözleşmesi sona eren Gyasi, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Haberde Ganalı futbolcuya Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu ancak 29 yaşındaki oyuncunun beklentilerini sadece Beşiktaş'ın karşıladığı belirtildi.

2018'de Aalesund'dan Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'ya transfer olan Gyasi, 60 maçta 6 gol 10 asistlik performans sergiledi. Bulgar ekibiyle sözleşmesini yenilemeyen ve ayrılma kararı alan Gyasi'ye son maçta plaket de verildi.