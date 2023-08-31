Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. Peki Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
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Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip bugünkü mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.
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KARTAL'IN YENİLGİSİ YOK
Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.
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ŞENOL GÜNEŞ'İN MUHTEMEL 11'İ
Mert
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- 7
Rosier
- 8
Necip
- 9
Colley
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- 10
Onur Bulut
- 11
Salih
- 12
Amir Hadziahmetovic
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- 13
Gedson
- 14
Rashica
- 15
Muleka
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- 16
Aboubakar