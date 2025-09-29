Beşiktaş da Güllü'yü unutmadı

Beşiktaş'ta Güllü'yü unutmadı
Dün, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında anılan merhum şarkıcı Güllü, bu kez Beşiktaş - Kocaelispor mücadelesinde şarkılarıyla yâd edildi
26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü, vefatının ardından sevenleri tarafından şarkılarıyla anılmaya devam ediyor.
Güllü, kızı ve arkadaşının yanında bulunduğu sırada apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmişti. Bu ani kayıp, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.
Dün, Fenerbahçe taraftarlığıyla da bilinen şarkıcı, sarı-lacivertli ekibin Antalya maçında anılmıştı.
Bugün ise Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada şarkılarıyla yad edildi.