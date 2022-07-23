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Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 3 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 26 Temmuz Salı günü İspanyol ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek

23.07.2022 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'a 3-0 yenildi.

  • Camilo Cano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Tyler Boyd, Valentin Rosier, Welinton Souza, Necip Uysal, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Wout Weghorst 11'iyle başladı.

  • Mücadelenin ilk dakikalarında Weghorst ile üst üste pozisyonlara giren siyah-beyazlılar, aradığı golü bulamadı. İngiliz ekibi ise ilk önemli pozisyonunu 12. dakikada yaşadı. Ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruş sonrası kaleci Ersin'den dönen topu Ruben Neves müsait pozisyonda olmasına rağmen auta attı.

     

  • Wolverhampton Wanderers, 15. dakikada öne geçti. Necip Uysal'ın geri pasında Ersin Destanoğlu'nun kontrol edemediği topu önünde bulan Ruben Neves, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 29. dakikada sol taraftan gelişen atakta Rayan Ait-Nouri'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Daniel Podence, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

  • Siyah-beyazlı ekip, bu golden sonra Muleka ile net bir fırsattan yararlanamazken, 40. dakikada Pedro Neto skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlıların hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası başlayan Wolverhampton Wanderers atağında savunmanın arasına atılan topu kapan Neto, kaleci Ersin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve ilk yarı, İngiliz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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