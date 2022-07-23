Siyah-beyazlı ekip, bu golden sonra Muleka ile net bir fırsattan yararlanamazken, 40. dakikada Pedro Neto skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlıların hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası başlayan Wolverhampton Wanderers atağında savunmanın arasına atılan topu kapan Neto, kaleci Ersin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve ilk yarı, İngiliz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.