Gençlerin birikimi 3'e katlandı

Toplanan fon büyüklüğü devlet katkısı ile birlikte 289 milyar liraya katılımcı sayısı ise 7 milyon 446 bine ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gençlik rüzgarları esiyor. Tam 1 yıl önce BES'te birikim yapmalarına izin verilen ve aynı zamanda devlet teşviki de alan 18 yaş altı genç ve çocuklar sisteme adeta akın etti. Yılbaşında sayıları 171 bin olan 18 yaş altı gençlerin sistemdeki varlığı 6 ayda 200 bin yani yüzde 120 tırmanarak 377 bin kişiye çıktı. En büyük artış yüzde 140 ile yeni doğun bebeklerde oldu. Sisteme 27 bin 857 bebek geldi. Ebeveynlerin 1,2,3 ve 4 yaşındaki çocukları için yoğun olarak BES'te birikim yapmaya başladıkları görüldü. Bu yaş grubundakilerin sayısı 25 binin üstünde oldu. Yaş büyüdükçe sisteme giren genç sayısı azalırken en dar grup 13 bin 271 kişi ile 16 yaşındaki gençlerden oluştu.

1 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

En ilginç gelişme ise gençlerin fon seçimi nedeniyle artan portföylerinde görüldü. Uzmanlar genç ve çocuklara hisse başta olmak üzere getirisi ve riski yüksek enstrümanları önerirken gençlerin artan portföy değerinden uzmanların önerilerini dikkate aldıkları görüldü. Gençlerin sistemdeki birikimleri de yaptıkları doğru tercihler ile yüzde 221 yükselerek 1 milyar lirayı geçti. Yılbaşından bu yana 3'e katlandı.

ÇOCUK BAŞINA 2 BİN 666 LİRA

Yılbaşında 313 milyon lira olan 18 yaş altı gençlerin BES portföyleri yüzde 221 tırmanarak 1 milyar 6 milyona çıkarken en büyük artış yüzde 308 ile 0-1 yaş arası bebeklerde meydana geldi. 27 bin 857 bebeğin 61.2 milyar liralık birikimi oldu. Bu bebek başına 2 bin 199 lira birikim sağlandı. 18 yaş altına toplu olarak bakıldığında ise 377 bin genç ve çocuk başına tasarruf 2 bin 666 liraya çıktı. Tabii yıllar geçtikçe bu rakam çok daha büyüyecek ve hem Türkiye'nin toplam tasarrufları hem de kişi için önemli bir meblağ haline gelecek. 18 yaş altı gençlerden 120 bini Anadolu Hayat Emeklilik, 80 bini Garanti Emeklilik ve 65 bini ise Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketleri kanalıyla sisteme giriş yaptı.