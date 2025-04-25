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        Haberler Ekonomi Sigorta BES fonlarında altın oranı yüzde 43'e çıktı - Sigorta Haberleri

        BES fonlarında altın oranı yüzde 43'e çıktı

        Sigorta Sayfası programının bu haftaki konuğu Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur oluyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına ilginin çok arttığını ve toplam içindeki oranının yüzde 43'e çıktığını söyleyen Salur, Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından para piyasası fonlarının da yeniden getiri anlamında gözde hale geldiğini anlattı.

        Giriş: 25.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:53
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        BES'te altına hücum
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        Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur altın fiyatlarındaki yükselişin ardından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına ilginin çok arttığını ve toplam içindeki oranının yüzde 43'e çıktığını söyledi. Salur, Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından para piyasası fonlarının da yeniden getiri anlamında gözde hale geldiğini anlattı.

        Salur, global ekonomik gelişmeleri değerlendirirken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yüksek gümrük vergilerinin ardından belki açıklanan oranlarda olmasa bile yükselecek gümrük duvarları ile artık küresel ticaretin yavaşladığı ve büyümenin düşeceği, enflasyon beklentilerinin artacağı bir döneme girileceğini anlattı. Bu gelişmelerin borsalar gibi riskli varlıklara talebi azaltacağını ancak altına olan talebi de artıracağını kaydeden Salur, "Eğer bu vergileri getirirseniz ABD dolarına olan güveni de azaltırsınız. Zaten bir çok merkez bankası son dönemlerde rezervini altına dönüyordu. Bu sürecin devam edeceğini kıymetli madenlerin biraz daha dolara rakip bir rezerv aracı olacağını düşünüyoruz" dedi. Trump'ın son dönemlerde yumuşadığına da dikkat çeken Salur, yatırım çeşitlendirmesi açısından tüm portföyün altın olmasının çok riskli olabileceğini belirterek portföylerde daha dengeli, belki yüzde 20 kadar altın bulundurulmasının iyi olabileceğini kaydetti.

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        PARA PİYASASI FONLARI YENİDEN GÖZDE OLUR

        Para piyasası fonlarının Merkez Bankası'nın son faiz artırımının ardından yeniden eski cazip günlerine kavuştuğunu ifade eden Salur, para piyasası fonlarında faizdeki yükselişin ardından kamu kağıtlarının bulunması nedeniyle getiri düşüşü ve 500 milyar liralık bir çıkış olduğunu hatırlattı. Tahvil bono fonlarının yatırımcılarının daha çok fon yöneticileri olduğunun altını çizen Salur, kurda da ciddi bir yükseliş beklemediklerini söyleyerek, "Şu anda döviz talebi normalleşti. Banka mevduatı ve gecelik faizde oranlar yüksek. Diğer yandan yaz mevsimi geldiği için turizm gelirleri söz konusu olacak. Bu yüzden TL bazlı varlıkları öneriyoruz" dedi.

        BORSA YILIN SON ÇEYREĞİNDE HAREKETLENİR

        Hisse fonları konusunda ise şu anda enflasyonla mücadele politikaları ile faizin yüksek olduğunu ancak yılın son çeyreğinde enflasyon ve faizlerdeki düşüş ile borsanın tekrar hareketlenerek yatırımcıların gündemine geleceğini kaydeden Salur, ancak hisse fonlarında doğru zamanı yakalamak zor olduğu için şimdiden bu fonlara yatırım yapılabileceğini anlattı.

        BES fonlarında portföy yöneticilerinin şoklara karşı elinden geleni yaptığını hisse fonlarında endekse paralel bir düşüş olduğunu ifade ederek bu dönemlerde değişken fonların doğru yatırım olabileceğini fon yöneticilerinin dinamik bir şekilde fonu yönettiklerinin altını çizdi.

        Salur bu dönemde sağlıklı bir fon çeşitlendirmesi için yüzde 20 altın, getiriler hala beklenen enflasyona göre çok yüksek olduğu için yüzde 30 para piyasası, yüzde 20 civarında yabancı ve yüzde 30 yerli hisse fonlarına yatırımın doğru olabileceğini dile getirdi.

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