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        Haberler Objektife Takılanlar Berrak Tüzünataç: Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum

        Berrak Tüzünataç: Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum

        Berrak Tüzünataç, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Son zamanlarda dizi projelerinde yer almayan oyuncu; "Şimdilerde projeleri tercih etmiyorum. Özellikle senaryoya çok önem veriyorum. Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:38
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        'Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum'
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine; Berrak Tüzünataç, Bebek'te objektiflere yansıdı.

        Son zamanlarda dizi projelerinde yer almayan oyuncu, bu tercihini şöyle açıkladı: Ben şimdilerde projeleri tercih etmiyorum. Proje benim için çok önemli. Özellikle senaryoya çok önem veriyorum. Kariyerimi ters köşe karakterler üzerine kurdum. Birinin hayatını oynamayı çok isterim; birçok isim var ama şu an aklıma gelmiyor.

        Elinde eczane poşeti taşıyan Berrak Tüzünataç, sağlığı hakkında; "Sadece vitamin aldım. Kuaföre yürürken de geçmiş olsun diyorsunuz ama geçmiş olsunluk bir durum yok, rutin takviyelerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

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