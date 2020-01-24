Berkay, aracının fiyatının çok konuşulması yönünde çıkan haberlerle ilgili, "O arabayı almak için bütün arabalarımı sattım. Biz göz önünde olan insanlar olduğumuz için, bu tarz şeyler haber oluyor. Başkaları alınca haber olmuyor" demişti.