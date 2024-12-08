Berkan Kutlu: Barış'a yapılan hareket çok sertti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden lider Galatasaray'ın oyuncularından Berkan Kutlu, hakem yönetimine tepki gösterdi.

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"BARIŞ'A YAPILAN HAREKET ÇOK SERTTİ"

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir karakter koyduk. Kötü başladık maça, kırmızı kart, kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti. Barış'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilmiyorum, ciddi mi değil mi... Çok sert bir müdahaleydi bence." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem Demirbay, Abdülkerim, Günay abi... Tüm yerlilerin aidiyet duygusu var. Yerli olmanın ve Galatasaray'ın ne anlama geldiğini daha iyi biliyoruz. Ondan belki bu sahiplenme saha içinde çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi. Bu takım gerçekten karakterli bir takım." ifadelerini kullandı.