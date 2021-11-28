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Bergüzar Korel çocukları Han ve Leyla ile poz verdi - Magazin haberleri

Bergüzar Korel çocuklarıyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan oyuncu Bergüzar Korel, oğlu Han ve kızıyla ev halini takipçileriyle paylaştı. Korel, gönderisinde, "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Sanırım bunun için bir 112 yılımız daha var!" ifadelerini kullandı

28.11.2021 - 16:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşadı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • BERGÜZAR'DAN İKİ ÇOCUKLU EV POZU

    39 yaşındaki oyuncu, kızı Leyla ve oğlu Han ile birlikte çekilen ev haline, "Sabaha kadar deliksiz uyumuşum, sabah kalkıp keyifli bir duşumu almışım, sakin sakin... Öyle ki kremlenebilmişim bile. Kahve kokusu tüm evi sarmış giyinip süslenip arkadaşlarımızla bruncha gidiyoruz. Öyle bir pazarmışcasına. Sanırım bunun için bir 112 yılımız daha var. İyi pazarlar." notunu düştü. Bergüzar Korel, paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "UZUNCA BİR SÜRE SÜT KOKACAK BURALAR"

    Korel, geçtiğimiz günlerde de bebeğini emzirirken verdiği pozu paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, gönderisinde, "Uzunca bir süre süt kokacak buralar..." ifadelerine yer vermişti.

  • HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

    Bergüzar Korel, geçtiğimiz hafta hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, hamilelik sürecinden söz etmişti. Oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın... Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen 'Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı' dedim hastanenin kapısından içeri girerken. Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru 'Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi, kordonu kısa olabilir' demişti.

  • "LEYLA KISACIK KORDONUYLA DÜNYAYA GELDİ"

    Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu. Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00'da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla...

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