Berfu Yenenler ti'ye aldı: Ünlü olmak için evlendiğim kocamla dinleneyim

"ÇAMUR ATMIŞ OLDU BİRAZ…"

Eser Yenenler de eşi Berfu Yener'in açıklamalarının ardından katıldığı bir etkinlikte; "Elbette mesajlaştık, ettik. Böyle bir süreç yaşandı. Berfu, şov programı yapıyor şu an. Kimse torpille şov programı yapamaz. Yetenekli bir kadınla daha önce bu işi yapan adamla bir araya gelmiş oldu. Mutluyuz da evlilik de kolay değil. Hani böyle bir spekülasyon olsun, hareket olsun diye Berfu'ya çamur atmak falan oluyor. Berfu'ya çamur atılmış oldu biraz. Ama kimse ünlü olmak için de mesaj atmaz yani" ifadelerini kullanmıştı.