Berfu Yenenler ti'ye aldı: Ünlü olmak için evlendiğim kocamla dinleneyim
Hülya Avşar'ın "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını vermesinin ardından ikilinin bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yenenler, kendisini eleştirenleri yayımladığı bir mesajla ti'ye aldı
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Eser Yenenler ile 2019'da evlenen, Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.
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"Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e; "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtının verilmesi üzerine açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.
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"ÇAMUR ATMIŞ OLDU BİRAZ…"
Eser Yenenler de eşi Berfu Yener'in açıklamalarının ardından katıldığı bir etkinlikte; "Elbette mesajlaştık, ettik. Böyle bir süreç yaşandı. Berfu, şov programı yapıyor şu an. Kimse torpille şov programı yapamaz. Yetenekli bir kadınla daha önce bu işi yapan adamla bir araya gelmiş oldu. Mutluyuz da evlilik de kolay değil. Hani böyle bir spekülasyon olsun, hareket olsun diye Berfu'ya çamur atmak falan oluyor. Berfu'ya çamur atılmış oldu biraz. Ama kimse ünlü olmak için de mesaj atmaz yani" ifadelerini kullanmıştı.
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"CAZİBEMİ ES GEÇİYORLAR" DEMİŞTİ
Ayrıca Eser Yenenler; "Gerçekten benim cazibemi es geçiyorlar. Orada tutamadı kendisini. Benim en etkileyici tarafım ben olmam. Evlendikten sonra dışarıya gülümsemiyorum kapattım" diye konuşmuştu.
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Tİ'YE ALDI
Berfu Yenenler de tüm bunların ardından sosyal medya hesabından eleştirileri ti'ye aldığı bir paylaşımda bulundu. Eşi Eser Yenenler ile evinin bahçesinde çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Yenenler, şu ifadeleri kullandı; "Neyse biraz ünlü olmak için evlendiğim kocamla ünlü olmak için yaptığım çocuklarla ünlü evimde ünlü portakal suyumu içip dinleneyim."