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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Berfu Yenenler, oğlu ve eşi ile koronavirüsten korunmak adına evde kendilerini karantinaya aldı.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, bu kez tavşan tulumu giyen oğlu Kuzey'in ağladığı anları paylaştı. Yenenler, esprili paylaşımına "Koronavirüs tavşanları da kötü etkiledi" notunu düştü.

"TAVŞANSIN DİYE MUTLU SANIYORLAR"

Takipçileri ise Yenenler'in paylaşımına "Tavşansın diye mutlu sanıyorlar" ve "Kıyamam bu kuzuya" şeklinde yorumlarda bulundu.