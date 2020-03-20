"YENİ ARKADAŞIMLA FOTOĞRAFIM"

Yaklaşık altı ay önce Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine giren oyuncu Fulya Zenginer, önlem amaçlı kendini evde karantinaya aldı.

Temizlik yaptığı anları yayınlayan Zenginer, paylaşımına şu notu düştü:

Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar... İki köpek sahibi olmanın getirisiyle daima temizlik modunda olan ben, son durumda evde yürüyüş yapmanın yolunun da bu olduğuna karar verdim. Yeni arkadaşımla fotoğrafım olmasın mı?