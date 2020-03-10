Çünkü artık sadece sütle doymuyordur, bizim yediğimiz yemeklere ellerini atmaya başlamıştı, ondan başka bir şey (ve daha lezzetli) yediğimizi fark edip söylenip mızmızlanıyordu, eline aldığı şeyleri çok rahat tutup çok rahat ağzına götürebiliyordu ve yutma refleksi tamamen gelişmişti. Bu sebepten de artık Kuzey için yemek vakti geldiğine karar verdik. (Ki babasına bakınca neden erken başladık diye kimse şaşırmaz bence!)