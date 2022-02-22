"Şafak'la müzik yapacağız"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yakın arkadaş olan şarkıcı Berdan Mardini ile oyuncu Şafak Sezer, geçtiğimiz gün Ataşehir'deki bir inşaat projesinin lansmanında boy gösterdi. Mardini ve Sezer, yatırım amaçlı daire baktıklarını ifade etti.

Berdan Mardini ile aynı sitede oturan Şafak Sezer, muhabirlerin nasıl komşu olduklarını sorması üzerine "Bizim komşuluğumuz çok basit. Keke mangal yaptım gel, keke çiğköfte yaptım gel, keke şarkı yaptım gel..." demesi üzerine kahkahalar havada uçuştu.

"ŞAFAK'IN FİLM PROJESİNDE BEN DE OLACAĞIM"

Ayrıca yakın zamanda Sezer ile iki projede bir araya geleceklerini belirten Mardini, "Şafak'ın yeni film projesinde ben de olacağım. Onun dışında Şafak'la müziğe dair güzel bir proje yapacağız. Malum sesi çok güzel. En son beni dinlemek için geldiği mekanda sahneye davet ettim, seyirciler inmesine müsaade etmedi." ifadelerini kullandı.