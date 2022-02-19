"İlişkimi göz önünde yaşamak istemiyorum"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Orhan Gencebay'ın 'Vazgeç Gönlüm' adlı şarkısını arabesk-rap versiyonunda seslendiren Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Mardini, "Şarkının etkileşimi harika oldu. 'Orhan Baba' da ilk dinlediğinde çok başarılı buldu." dedi.

"İNANILMAZ DUYGULANDIM!"

Sosyal medyadan paylaştığı tekstil atölyesinde çalışanların kendi şarkısını seslendirdiği hatırlatılan Berdan Mardini, "Arkadaşlar o görüntüdeki tekstil atölyesi, bundan 25 yıl önce benim çalıştığım tekstil atölyesi. Eskiden orada tekstil makinasında overlok yaparken Orhan Gencebay'ın, Müslüm Gürses'in, İbrahim Tatlıses'in şarkılarını dinler, motive olurduk. Şimdi aynı atölyede benim seslendirdiğim şarkıları dinleyerek, motive oluyorlar. Dejavu oldum resmen. İnanılmaz duygulandırdı ve mutlu etti bu durum beni." ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİ GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Muhabirlerin "14 Şubat Sevgililer Günü"nü nasıl geçirdiniz?" sorusuna da yanıt veren şarkıcı, "Çalışarak geçirdim ama 'Hayatınızda birisi var mı?' diye sormak istiyorsanız; evet, var ama artık göz önünde olmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Nazara geliyorum sonra." şeklinde konuştu.