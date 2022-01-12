Berdan Mardini'den 'Mer'

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Ünlü sanatçı Berdan Mardini, yeni şarkısı 'Mer'i müzikseverleriyle bir araya getirdi. Mardini, 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın anısına çıkardığı şarkıyı hem Türkçe hem de Kürtçe olarak seslendirdi.

Büyük bir Ahmet Kaya hayranı olduğunu da ifade eden 43 yaşındaki şarkıcı, "Ahmet Kaya'nın da dediği gibi: 'Türk Kürt halkı kardeştir. bunu şarkılarla da dile getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.