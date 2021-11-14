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Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Çocuklarla otele gidip, gece başka adamla yan odaya geçiyormuş!

Berdan Mardini'den bomba iddia: Otele gidip, gece başka adamla yan odaya geçiyormuş!

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, eski eşi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. "Ben her konsere gittiğimde o da peruk takıp, evden çıkıyormuş!" diyen Mardini, "Çocuklarla otele gidip, gece başka adamla yan odaya geçiyormuş!" ifadelerini kullandı

14.11.2021 - 13:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Boşandıktan sonra eski eşi Fatoş Yelliler'in yıllarca kendisini aldattığını öğrendiğini ileri süren şarkıcı Berdan Mardini, yeni açıklamalarda bulundu.

  • Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Mardini, geçtiğimiz mart ayında biten evliliği hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. 43 yaşındaki şarkıcı, çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler ile bir akşam eve gelmek istemediği için boşandığını söyleyen Berdan Mardini, tüm detayları anlattı.

  • "HER KONSERE GİTTİĞİMDE O DA PERUK TAKIP EVDEN ÇIKIYORMUŞ"

    Eşinin kendisini aldatabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen Mardini, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabii çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz! Ben yedi aydır sustum ama olaylar dinmedi. O benim sevgilim olsa ihaneti anlarım ama karım olunca daha başka... Evli olduğun için insanların böyle ilişkiye girmeyeceğini düşünüyorsun. İş için Bodrum'a gittim. Döndüğümde kadın evde yoktu. Sonra aradığımda 'Ben gelmeyeceğim, içeceğim' dedi. Ben de 'Bir daha gelme o zaman' dedim. Meğer ben Bodrum'a gidince o da evden çıkmış ve gelmemiş. Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp dışarı çıkıyormuş peruk ve sahte isimlerle geziyormuş!" ifadelerini kullandı.

  • "BANA KOMŞUDAN FOTOĞRAF ATIP BAŞKA YERE GİDİYORMUŞ"

    Eşinin ihanetini boşandıktan sonra öğrendiğini söyleyen Berdan Mardini, sözlerine şöyle devam etti:

    Ben bunların hepsini sonradan öğrendim. Olay akşam yaşandı ben sabah 08.00'da avukatımı arayıp boşanma davası açmasını istedim. Benim için evli ve çocuklu bir kadının eve gelmemesi boşanma sebebidir. Boşandıktan bir gün sonra çocuklarım ağlayarak yanına gelip 'Baba, annem bizi otelde bırakıp gitti' diye her şeyi anlattı. Bana 'Komşuya gidiyorum' diyor. Orada fotoğraf çekip bana atıyor ama sonra başka bir yerlere gidiliyor. Ben konumları çocukların tabletinden öğrendim. Ben bunları konuşurken çocuklarım öğrenecek diye çok üzülüyorum.

  • "SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLAR AÇIP FOTOĞRAF PAYLAŞIYORMUŞ"

    Çocuklarımı komşularda ve otellerde bıraktığını anlayınca kamera ve HTS kayıtlarını çıkarttırdık. Bir baktık ki bu yumak dokuz seneye dayanıyor. dokuz sene boyunca bir evcilik oyununun içine girmişiz. Sahte isimlerle sosyal medyada hesaplar açıp, fotoğraflarını paylaşıyormuş. Benim büyük bir hatam olsaydı bu 10 sene içinde çıkardı zaten.

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