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Berdan Mardini: Bu kadar olay olacağını bilmiyordum

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan şarkıcı Berdan Mardini, meslektaşı Özcan Deniz'e benzetilmesi hakkında konuştu. Mardini, "Özcan Deniz çok başarılı bir hemşehrim. İnsanlar birbirine benzeyebilir. Bu kadar olay olacağını bilmiyordum" dedi

16.12.2021 - 10:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

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    'Yılın Arabesk Fantezi Sanatçısı' ödülüne layık görülen Berdan Mardini, "Arabesk seviyoruz. Türküler ve yeni şarkılar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • "SAÇLARIMI BOYAMAYI BIRAKTIM"

    Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla gündem olan Mardini, "Ben doğal bir adamım. Ne varsa söylüyorum. Saçımı boyuyordum, şimdi boyamadım. Saçıma aklar düştü. 43 yaşına geldim bu saçımın güzel duracağını düşündüm. Saunadan çıkıp, üzerime ceket giydim ve hoşuma gittiği için paylaştım. O en doğal halimdi. Yoksa böyle bir imaj olur mu? Yeni imaj çalışmam pazartesi olacak. İmaj nasıl olurmuş herkes o zaman görecek." dedi.

  • "İNSANLAR BİRBİRİNE BENZEYEBİLİR"

    O halinin meslektaşı Özcan Deniz'e benzetilmesiyle ilgili de açıklama yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

    Özcan ağabeyle konuştum. O da, "Spor yapıyordum beni aradılar. Hatta 'Yine ne yaptın?' diye korktum" diye espri yaptı. Aramızda samimi bir konuşma oldu. Kendisini takdir ediyorum. İlk çıktığımdan beri Özcan ağabeye benzetilme gibi durumum var. Ama hep kendi çizgimi ve kulvarımı seçtim. Ama Özcan Deniz çok başarılı bir hemşehrim. İnsanlar birbirine benzeyebilir. Niye o kadar uzadı anlamadım. Bu kadar olay olacağını bilmiyordum.

  • "İNSANLARA İŞ VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

    Berdan Mardini, ayrıca Mardin'de açtığı bir kozmetik fabrikasıyla ilgili, "Şu an 50 kişi ekmek yiyor. Seneye 200-250 kişiye çıkacak istihdam. İnsanlara kendi bölgemde iş verdiğim için çok mutluyum. Mayıs ayında kozmetik sektörüne giriş yapacağız." şeklinde konuştu.

  • BOŞANMANIN DETAYLARINI ANLATMIŞTI

    Öte yandan geçtiğimiz mart ayında boşandıktan sonra eski eşi Fatoş Yelliler'in yıllarca kendisini aldattığını öğrendiğini ileri süren ünlü türkücü, daha önce çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile bir akşam eve gelmek istemediği için boşandığını söyleyen Berdan Mardini, tüm detayları anlatmıştı.

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