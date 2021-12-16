"HER KONSERE GİTTİĞİMDE O DA PERUK TAKIP EVDEN ÇIKIYORMUŞ"

Eşinin kendisini aldatabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen Mardini, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabii çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz! Ben yedi aydır sustum ama olaylar dinmedi. O benim sevgilim olsa ihaneti anlarım ama karım olunca daha başka... Evli olduğun için insanların böyle ilişkiye girmeyeceğini düşünüyorsun. İş için Bodrum'a gittim. Döndüğümde kadın evde yoktu. Sonra aradığımda 'Ben gelmeyeceğim, içeceğim.' dedi. Ben de 'Bir daha gelme o zaman.' dedim. Meğer ben Bodrum'a gidince, o da evden çıkmış ve gelmemiş. Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp, dışarı çıkıyormuş. Peruk ve sahte isimlerle geziyormuş!" ifadelerini kullanmıştı.