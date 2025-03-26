Benzinin ardından motorine de zam
Dün benzinin litresine 1 lira 51 kuruş zam gelmesinin ardından bugün de motorine yaklaşık 1 lira 42 kuruş zam geldi
Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzinin ardından motorine de zam olarak yansıdı.
Benzinin litresine dün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Motorine ise bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 46.83 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 47.56 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 47.92 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 48.13 TL
Motorin litre fiyatı: 48.38 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 48.06 TL
Motorin litre fiyatı: 48.33 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 48.60 TL
Motorin litre fiyatı: 48.93 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 48.37 TL
Motorin litre fiyatı: 48.62 TL
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