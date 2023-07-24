Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen zammın ardından Cuma günü de motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Son zamların ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...