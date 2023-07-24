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        Haberler Merak Edilenler BENZİNE ZAM YOLDA! 24 Temmuz Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin fiyatlarına zam yolda! 24 Temmuz benzin ve motorin fiyatları

        Benzin fiyatlarına yeni zam yolda. ÖTV zammı ve peşine 21 Temmuz Cuma günü akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardından şimdi de benzin fiyatlarına zam yolda. Peki, benzin fiyatlarına zam ne zaman gelecek? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar ve güncel benzin fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:15
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        • 1

          Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen zammın ardından Cuma günü de motorin ve benzin fiyatlarına zam geldi. Son zamların ardından gözler güncel motorin ve benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          YENİ ZAM KAPIDA!

          Benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 lira zam gelmesi bekleniyor.

          Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

        • 3

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 TEMMUZ 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        • 4

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

        • 5

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        • 6

          İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

        • 7
        • 8
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