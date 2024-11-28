Benzine zam geldi
Petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki değişimin ardından benzine zam geldi. Benzin 74 kuruş zamlandı
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.
Benzine yaklaşık 74 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 43.05 TL, Ankara'da 43.48 TL, İzmir'de 43.94 TL oldu.
Öte yandan motorinin fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 44.18 TL, Ankara'da 44.73 TL, İzmir'de ise 45.24 TL'den satılıyor.
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