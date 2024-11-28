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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki değişimin ardından benzine zam geldi. Benzin 74 kuruş zamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:32
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        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

        Benzine yaklaşık 74 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 43.05 TL, Ankara'da 43.48 TL, İzmir'de 43.94 TL oldu.

        Öte yandan motorinin fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 44.18 TL, Ankara'da 44.73 TL, İzmir'de ise 45.24 TL'den satılıyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #benzin
        #benzin zam
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