Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de 2 lira 18 kuruş civarında indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 44.59 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45.53 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 46.02 TL

Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

Trabzon

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Benzin litre fiyatı: 45.95 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 46.49 TL

Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 46.26 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.