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Benzine bir zam daha! Benzin fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

Benzinin litre fiyatına gelen 28 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), 27 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak benzin zammını duyurdu. EPGİS, güncel akaryakıt zamlarına göre benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu? LPG otogaz zammı ne kadar? İşte merak edilenler

27.10.2021 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Benzine bir zam daha! Benzin fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

Akaryakıt alışverişi yapacakların gündeminden düşmeyen benzin ve motorin zammı fiyatlara yansıdı. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. İşte gelen son zamdan sonra benzin ve motorinin litre fiyatı

BENZİN'E BİR ZAM DAHA!

25 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapılmıştı. 26 Ekim'de bir zam haberi daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, 27 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş daha zam yapıldı.

BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

MOTORİN LİTRE FİYATI NEDİR?

15 Ekim tarihli zammın ardından 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

LPG'YE DE ZAM!

LPG'nin litre fiyatına 22 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zammın pompa fiyatına 20 Ekim gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

Zammın ardından LPG otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara'da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir'de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükseldi.

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